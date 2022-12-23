Телеграм: Паспортный скандал в Израиле вокруг Пугачевой и Собчак
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его молодежь
В четверг Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева присутствовала на заседании и рассказывает:
«В прошлый раз Госсовет по теме молодежной политики состоялся в 2009 году, который был объявлен Годом молодежи. А сегодня это большое историческое событие в российской молодежной среде. <…> Среди предложений, которые озвучили коллеги на заседании, были инициативы сделать постоянным и расширить проект "Больше, чем путешествие", чтобы каждый из молодых людей в России имел возможность одновременно путешествовать, самореализовываться и делать как можно больше полезных дел для своей страны. Также прозвучали предложения о повышении зарплат сотрудников сферы молодежной политики, создании на федеральном уровне профильного экспертного центра, внедрении комплексной программы по противодействию негативным явлениям в молодежной среде и, конечно, системы наставничества, где герои СВО выступят примером в духовно-нравственном патриотическом воспитании наших молодых».
«Субъект» тоже вспоминает предыдущее заседание Госсовета по молодежной политике:
«В последний раз заседание по аналогичным вопросам проходило в уже далеком 2009 году. Тогда на повестке дня стояли совершенно иные проблемы: острыми были вопросы снижения потребления алкоголя и борьбы с наркоманией. Сейчас же в стенах Кремлевского дворца прозвучали конкретные предложения о выработке основных подходов в области взаимодействия с юными поколениями. Главными из них стали идеи унификации и систематизации государственной политики, которые предложил в своем выступлении Дмитрий Артюхов, глава комиссии Госсовета по молодежной политике и губернатор ЯНАО. Он считает, что для достижения поставленных задач необходимо выработать Стратегию молодежной политики до 2030 года и единый национальный проект. Это позволило бы определить как основные перспективы деятельности в этой сфере, так и консолидировать все меры помощи».
«Мейстер» пишет, что четверг выдался настоящим днем молодежной политики:
«Вначале Владимир Путин посетил выставку молодежных проектов в Манеже, а затем провел заседание Госсовета, посвященное той же теме. Там было затронуто множество вопросов, среди которых хотелось бы отметить следующие: информационные атаки на умы молодежи, которые нужно купировать твердью достоверных знаний (перезапуск общества "Знание"); выделение 15 млрд рублей на развитие молодежной политики в регионах в рамках проекта "Регион для молодых"; поощрение участия студентов в волонтерских проектах и обеспечения их поддержки; создание к 2024 году в каждом регионе страны куратора по молодежной политике – они будут объединять власти и существующие инициативы в этом направлении для создания синергетического эффекта. Президент относится к молодежной политике с особым вниманием – трудно в мире найти лидера, который вел бы уроки по истории для школьников и проявлял так много интереса к молодежным проектам. И судя по результатам опросов, это дает свои плоды: доля молодежи, считающей, что государство дает ей возможности для учебы и самореализации, за два года выросла с 43% до 67%, а уже почти четверть всех молодых людей (23%) в 2022 году приняла участие в волонтерских проектах».
«Дети | Воспитание | Психология» публикует видео, на котором участники заседания исполняют детские желания:
«Есть стереотип, что чиновники на работе черствеют, но это видео – его опровержение. Члены Госсовета с огромным удовольствием приняли участие в акции "Елка желаний" – когда каждый может почувствовать себя феей или волшебником и помочь детям исполнить их мечты. Взрослые дяди и тети исполняют желания детей со всей страны с таким рвением! Посмотрите только на главу Калининградской области Антона Алиханова, который решил исполнить не одно, а сразу несколько желаний. А как министр культуры Ольга Любимова улыбается, зачитывая записку на доставшемся ей шарике? Вот и доказательство простой истины: дарить подарки не менее приятно, чем их получать».
Дети и их Движ
На этой неделе в Москве завершился первый съезд Российского движения детей и молодежи. Для него выбрали название – «Движение первых».
Депутат Госдумы Артем Метелев делает главные выводы:
«1. Современное поколение ребят 14-18 лет очень смелые, ответственные и готовые бороться за свои интересы. Это вызывает уважение и уверенность в будущем. Горжусь вами! 2. Участники Движения, избранные от регионов, понимают, зачем оно им, какие у них жизненные цели, и как себя реализовать. И это знание будут нести дальше, вдохновляя и приобщая других. 2 дня работы и обсуждения направлений Движения это ярко показали. 3. Все точно получится! Здесь сошлось воедино: общественный запрос, энергия молодых, опыт взрослых и ресурсы, чтобы реализовать все идеи участников Движения».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на формат съезда:
«Поскольку подавляющее большинство его участников дети и подростки, то изначально было понятно, что обычный формат проведения подобных мероприятий здесь не подходит. А потому его участникам предложили, что называется, "движ" – разного рода неформальные дискуссии, сессии. Дети на равных с известными экспертами, спикерами, общественными лидерами участвуют в работе съезда. И это, кстати, хороший пример для организации подобных площадок и в регионах».
«Толкователь» делится соображениями о том, что необходимо движению, чтобы стать успешным:
«В рамках движения обязательно должны быть социальные лифты. Второе – должны быть настоящие проекты, которые можно внедрить даже в самом малом населенном пункте. Я бы предложил экологическую и вообще природоохранную повестку – она недорогая и доступная по технологиям и наборам знаний/компетенций. Очистка русел рек, лесопосадки, контроль за вывозом и переработкой мусора, энергосберегающие технологии и ВИЭ. Пусть дети поставят солнечные панели и ветряки прямо в своей школе. Вообще дайте детям даже простую мечту и способы ее реализации. Раз предполагается коллективизм – то вот какой-то посильный коллективный труд, обогащающий их знаниями и навыками, которые помогут им при вступлении в юношество и взрослый путь (выбор колледжа-вуза и будущей профессии). Может, удастся сделать творческие мастерские и малые предприятия. В любом случае, каждая идея и мечта должна подкрепляться делом».
«Всевидящее око» рассматривает направления работы нового движения:
«Направления работы движения охватят буквально все сферы, где школьники и студенты могут найти себя, от волонтерства до искусства. Здесь движение наилучшим образом наследует "Большой перемене", внутри которой зародилась идея его создания. Там ребята тоже могут проявить себя буквально в любой области, в том числе в таких "взрослых" вещах как предпринимательство и наука. Наука в "Движении первых" тоже стала одним из направлений, детское предпринимательство наверняка займет свою нишу в направлении "Труд, профессия и своё дело", а еще среди серьезных вещей, которыми будут заниматься дети, числится, к примеру, направление "Дипломатия и международные отношения". Причем его лозунг – "Умей дружить!" Редакция Ока считает, что такого вот подхода к дипломатии многим в мире в наше время не хватает. А дети все понимают самым правильным образом».
«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» проводит аналогии с СССР:
«Путин в обращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи выразил уверенность в том, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему. Внимание высшего руководства страны к подрастающему поколению показывает: главная битва за Россию идет сейчас даже не на полях СВО (хотя эта битва тоже очень важна), а в мозгах и сердцах молодых людей России. Ведь чего будет стоить любая победа на фронте, если новое поколение предаст ее, как это произошло с Советским Союзом в 1991 году? Но в этот раз мы выиграем битву за умы молодых. Трагедия СССР никогда более не повторится».
Министерство и его оборона
В среду Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, в ходе которого дал оценку работе Вооруженных сил и поставил задачи. Было объявлено, что Россия будет наращивать военный потенциал, численность армии планируется увеличить до 1,5 млн человек.
«Русский Донбасс» выделяет самое важное, на его взгляд, из выступления президента:
«С самого развала СССР Россия относилась к Украине как к братской стране. За это, кстати, Путина часто критиковали – за кредиты, за попытки наладить диалог, за скидки на газ, за стремление учитывать украинские интересы. Из конца 2022 года понятно, что принцип Украины "деньги – брать, на русских – плевать" не мог закончиться никак иначе. Тем более после того, как в Киеве окончательно решили стать огромной базой НАТО. Попытки добиться мира с Украиной без насилия дали ей возможность стать сильнее и злее. Но Россия никогда не меняла своих целей – нам нужно мирное небо над головой. И нас не в чем упрекнуть – Владимир Путин абсолютно прав».
«АДЕКВАТ Z» приводит свою подборку ключевых тезисов:
«Ограничений на финансирование армии нет, она получит то, что нужно, и столько, сколько нужно. Но не ценой последствий для экономики и социальных обязательств. Советские ошибки по этой части помним, повторять их не будем, экономически можем себе позволить развитие оборонного контура без ущерба для повседневности и перспектив. Армия будет увеличиваться, и существенно, до полутора миллионов человек – и именно потому, что стратегический противник не должен даже пытаться мечтать о своем превосходстве на любом возможном уровне эскалации. Несколько мотострелковых и десантных дивизий (в сумме, кажется, пять) планируется сформировать с нуля, еще больше того – развернуть из существующих бригад, плюс предложения по созданию новых артиллерийских и воздушных частей и даже соединений, плюс формирование Московского и Ленинградского военного округов (видимо, путем выделения их из ЗВО). Все это, разумеется, планы не на следующий год, а минимум на три-четыре. И у противника теперь будут все основания очень крепко задуматься – есть ли у него лишние триллионы на ответные телодвижения и желание радостно потратить их именно так. Вот, пожалуй, то, что мне в выступлениях Путина и Шойгу показалось ключевым».
«Политген» отвечает разочарованным:
«Скептицизм насчет "ничего нового" на коллегии Минобороны понятен: разбалованные бесконечной эмоциональной новизной и находящиеся внутри своего инфопузыря хотят постоянной подпитки в виде значков молнии и броских заголовков, но их нет: лишь рутинные фразы первых лиц про доведение целей СВО до конца, борьбу с фашизмом и "не мы это начали". На самом деле это называется последовательность. Президент для себя и народа все давно сформулировал. И добавить ему к уже обильно сказанному в обращениях и выступлениях, на форумах и коллегиях в этом году по сути нечего. "Ваши ожидания это ваши проблемы, а дальше действовать будем мы", – как бы отвечают Путину и всем нам "сарматушки"».
«338» пишет о продолжении спецоперации в новом году:
«Заявление Верховного о пролонгации СВО на 2023 год с уточнением до достижения поставленных целей спецоперации есть сигнал силам, которые сначала говорят об отсутствии связи с представителями военно-политического руководства России (врут: каналы есть и исправно поддерживаются, притом по инициативе Запада) и отсутствии у России намерений завершать операцию, а затем говорят о готовности поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Цели будут достигаться в тот срок, который потребуется. Потребуется для сбережения жизни военнослужащих ВС РФ, гражданского населения освобожденных территорий и пророссийски настроенных граждан Украины, которые остаются пророссийски настроенными, несмотря ни на что. И в то же время Россия остается открытой для переговоров. Но только переговоров о капитуляции Киева».
«КАТРУСЯ» рассматривает планы расширения военного потенциала РФ в широком контексте:
«Зеленский пересек Атлантику под новости о флагах Украины в Вашингтоне и экзальтированных твитах Байдена в честь его приезда. <…> После США Зеленский планирует гастролировать дальше: в Великобританию, Францию и Германию. У Франции, судя по всему, на этот счет несколько другие, отличные от США соображения. Макрон уже не в первый раз заявляет о необходимости предоставления гарантий безопасности России. В России, тем временем, собирался Совбез РФ, Коллегия Минобороны и Президентский комитет. Ну и еще в Китае была встреча Медведева и Xi, которую все уже обсудили. Мысль только одна: мир готовится к затяжной войне. Я серьезно считаю, что СВО это только начало. Будет Большая война. Не в 2023, а году к 2027. Надеюсь, я плохой прогнозист и это все мои тревожные фантазмы. Ставки слишком высоки. Для США – разгром Украины будет означать закат однополярного мира. И основная задача истеблишмента – если не предотвратить, то хотя бы максимально отсрочить этот момент; измотать до предела, как во времена Первой Мировой».
Вашингтон и его Зеленский
В среду президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед американскими парламентариями. Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до одного миллиарда долларов и пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.
«ФРИДРИХ» рассказывает, что для многих представителей власти в США визит Зеленского стал неожиданностью:
«"Пелоси звонила членам парламента, призывая их явиться в Капитолий в среду из-за опасений, что палата будет пуста перед праздничными каникулами, сказал один из членов. Пелоси попросила членов парламента присутствовать в среду вечером "для того, чтобы уделить особое внимание демократии"», – пишет издание [CNN]. Это первый зарубежный визит Зеленского с начала СВО. И тот факт, что он проходит сейчас, когда идут ожесточение бои за Бахмут, показательно. Зеленскому надо лично явиться, чтобы убедить сенаторов поставить Украине ракетные комплексы Patriot, ибо обращение по видеосвязи, как это было раньше, вдруг перестало работать?»
«Мюсли вслух» обращают внимание на то, что украинский президент прилетел в США на американском самолете:
«Наблюдая за обстоятельствами визита Зеленского в США, ловим себя на мысли, что все это уже было. Точно так же американцы привозили на своем самолете в Вашингтон лидера Южного Вьетнама Нго Динь Зьема (заколот штыком путчистами и добит выстрелом в затылок вместе с братом) и афганского президента Карзая (пока жив). В середине 1980-х годов прилетал в США за помощью в войне против Ирана и глава МИД саддамовского Ирака Азиз (получил пожизненный срок от новых властей страны, скончался от болезни). Сегодня настала очередь Зеленского прокатиться на американском аттракционе для просителей денег и оружия: встреча с президентом, овации в Конгрессе и пакет военной помощи, весьма солидный для продолжения боевых действий, но недостаточный для победы. "Мы будем стоять на стороне Украины до тех пор, пока она существует", – предельно откровенно высказался Байден. Сегодня хохлы прыгают от счастья, комментируя итоги поездки Зеленского в США, а стоило бы вдуматься в слова Байдена: с аттракциона им слезть не позволят до самого конца кровавого шоу».
Общественный деятель и автор социальных проектов из Донецка Анастасия Приказчикова отмечает, что визит Зеленского в США совпал с рабочей поездкой замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай:
«Пока в Штатах стелют красную дорожку своей марионетке и обсуждают пути списания миллиардов на оборонку, параллельно проходит еще один процесс в противоположном конце мира. Дмитрий "горите в аду" Медведев прилетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Эти встречи легко семиотически запараллелить, ведь и там, и там они несут несколько смыслов. В Вашингтоне прямо говорят, что встреча с Зеленским – сигнал в Москву о том, что поддержка не иссякнет. Встреча в Пекине примерно так же показывает Вашингтону средний палец настрой на стратегическое сотрудничество между РФ и Китаем. И в отличие от Украины (которую, как нам вчера показала Мадонна, пожуют и выплюнут), Россия реальный партнер в этой паре, а не желто-голубой одноразовый "натютюрник"».
«Вашингтонский обком» пишет, что Байден опять перепутал Украину с Ираном:
«Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским высказал необходимость убедиться, что украинское правительство сможет позаботиться об иранском народе. Выражения Iranian people и Ukrainian people как бы похожи, и те, и другие в представлении Вашингтона – далекие туземцы, но когда выделяешь очередные миллиарды – можно бы и запомнить, кому именно».
«Мышь в овощном» фантазирует:
«А кто-нибудь уже фантазировал насчет того, что главная цель личного визита Зеленского к Байдену – демонстрация коллекции контента, негласно собранного в ходе посещения его сыночкой Украины в былые годы? В сравнении с которой пресловутый "ноутбук Хантера" может оказаться подборкой диснеевских мультяшек. На предмет оценки возможных последствий публикации этого собрания в ходе очередной выборной кампании в США. Это, повторимся, фантазии. Наверное».
Медуза и не её Проект
На этой неделе поругались эмигрантские СМИ. Издание «Проект», признанное в России нежелательной организацией, опубликовало материал о том, что издание «Медуза», признанное иностранным агентом, в 90% случаев публиковало ложные прогнозы, которые не сбылись. Остальные 10% прогнозов «Медузы» «Проект» назвал плагиатом.
«Умный еврей при губернаторе» полагает, что иноагенты дерутся за финансовые потоки:
«Очень смешная конкуренция среди новых власовцев/хиви. "Проект" ссорится с "Медузой". Чего иноагенты ссорятся? Очевидно, пряников сладких у заказчика не хватит на всех. Одна корзина печенья, одна бочка варенья. А плохишей многовато».
«Оптимистка в штатском» требует справедливости:
«Какая неожиданность. Засевшая в так называемой "Латвии" еще одна либерданская свора бродячих "журналистов", получается, брешет, как дышит? Дорогие нацистские преступники-психопаты, захватившие власть в бывшей и будущей Латвийской ССР! Разве это не достаточный повод лишить указанное "СМИ" ваших драгоценных регистрационных номеров и выгнать указанное кубло следом за бродячим телеканалом "Дождь" [признан иноагентом]? Осуждаю!»
«Элитный Резерв» злорадствует:
«Прозападное издание "Проект", основанное американским агентом Романом Баданиным (создал "Проект" сразу после отъезда в США и "учебы" в Стэнфорде, получал деньги от американских и европейских фондов) наехало на еще одно крупное прозападное и заукраинское издание "Медуза" из Латвии, обвинив последнее в распространении ложных слухов и прогнозов, абсолютное большинство которых не сбывается. Заукраинцы в Твиттере уже начали "отменять" Медузу, что, конечно, не может не радовать: пусть это чисто драка пауков в банке за американские деньги, если Медузу закроют, будет очень хорошо. Она заслужила».
Еще одна неприятность случилась у СМИ, вещающих из Латвии. Руководитель исторического отдела Музея оккупации Латвии Гинтс Апалс заявил, что сотрудники СМИ-иноагентов «Медуза» и «Дождь», а также лишенной в России статуса СМИ «Новой газеты» отказались посетить этот музей.
«Темник» пишет, что награда нашла героев:
«"Музеи оккупации" заведены во многих странах бывшего СССР с подачи Вашингтона и курируются посольствами США. Так что отказ от причащения у этих алтарей исторической лжи, как видим, уже начинает вменяться нынешним диссидентам в качестве основания для отказа в своеобразном "аусвайсе" о благонадежности. Заграница продолжает демонстрировать высшую степень пренебрежения и презрения к эмигрантско-предательской среде. В ее представителях видят не борцов с режимом, а расслабленных хипстеров, желающих заниматься бессмысленной говорильней, находясь при этом в комфортных условиях. То есть тех, кем они и являются на самом деле. Жадные европейцы всячески дают понять, что пользоваться европейскими благами на халяву никто не даст. Тут за все надо платить. И за желание сотрясать воздух пустым морализаторством тоже».
Израиль и его граждане
Еще один скандал разразился в Израиле. Оказалось, что Ксения Собчак, Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин получили израильские паспорта незаконно.
«Железный Феликс» приводит подробности:
«"Невероятные приключения беглых коллаборационистов в Израиле". В Земле обетованной громкий скандал, связанный с незаконной выдачей паспортов – и в нем напрямую замешаны "испуганные патриоты" и репатрианты с откровенно антироссийской позицией. Например, недопримадонна Пугачева, а также "кровавая барыня" Собчак. В Израиле были задержаны трое сотрудников МВД и двое частных посредников – они организовали систему выдачи постоянных дарконов (международных загранпаспортов граждан Израиля) лицам, имеющим по закону право лишь на временный документ (лессе-пассе). Даркон позволяет без виз посещать 160 стран, включая США, Великобританию. Канаду, Японию и страны Евросоюза. Обладателям "лессе-пассе" открыт безвизовый въезд лишь в 60 стран, и для посещения той же Британии потребуется виза. На даркон имеют право лишь граждане Израиля, постоянно проживающие в стране. Лица, находящиеся в основном за рубежом или недавно получившие гражданство, могут рассчитывать лишь на временный загранпаспорт. Так вот – Пугачевой и Собчак были неправомерно выданы дарконы. При этом для Пугачихи офис Управления регистрации населения открыли в выходной день, а Собчак посетила офис после его закрытия – чтобы не слишком светиться. Точно так же, тихой сапой, как она свалила в Литву. Теперь осталось дождаться, когда обеих гнилых шоубизовок (а также муженька-иноагента Пугачевой гАлкина) лишат не просто дарконов, а израильского гражданства в принципе. И в идеале еще впаяют им штрафы».
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