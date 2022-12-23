Телеграм: Паспортный скандал в Израиле вокруг Пугачевой и Собчак

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В среду президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед американскими парламентариями. Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до одного миллиарда долларов и пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.

«ФРИДРИХ» рассказывает, что для многих представителей власти в США визит Зеленского стал неожиданностью:

«"Пелоси звонила членам парламента, призывая их явиться в Капитолий в среду из-за опасений, что палата будет пуста перед праздничными каникулами, сказал один из членов. Пелоси попросила членов парламента присутствовать в среду вечером "для того, чтобы уделить особое внимание демократии"», – пишет издание [CNN]. Это первый зарубежный визит Зеленского с начала СВО. И тот факт, что он проходит сейчас, когда идут ожесточение бои за Бахмут, показательно. Зеленскому надо лично явиться, чтобы убедить сенаторов поставить Украине ракетные комплексы Patriot, ибо обращение по видеосвязи, как это было раньше, вдруг перестало работать?»

«Мюсли вслух» обращают внимание на то, что украинский президент прилетел в США на американском самолете:

«Наблюдая за обстоятельствами визита Зеленского в США, ловим себя на мысли, что все это уже было. Точно так же американцы привозили на своем самолете в Вашингтон лидера Южного Вьетнама Нго Динь Зьема (заколот штыком путчистами и добит выстрелом в затылок вместе с братом) и афганского президента Карзая (пока жив). В середине 1980-х годов прилетал в США за помощью в войне против Ирана и глава МИД саддамовского Ирака Азиз (получил пожизненный срок от новых властей страны, скончался от болезни). Сегодня настала очередь Зеленского прокатиться на американском аттракционе для просителей денег и оружия: встреча с президентом, овации в Конгрессе и пакет военной помощи, весьма солидный для продолжения боевых действий, но недостаточный для победы. "Мы будем стоять на стороне Украины до тех пор, пока она существует", – предельно откровенно высказался Байден. Сегодня хохлы прыгают от счастья, комментируя итоги поездки Зеленского в США, а стоило бы вдуматься в слова Байдена: с аттракциона им слезть не позволят до самого конца кровавого шоу».

Общественный деятель и автор социальных проектов из Донецка Анастасия Приказчикова отмечает, что визит Зеленского в США совпал с рабочей поездкой замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай:

«Пока в Штатах стелют красную дорожку своей марионетке и обсуждают пути списания миллиардов на оборонку, параллельно проходит еще один процесс в противоположном конце мира. Дмитрий "горите в аду" Медведев прилетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Эти встречи легко семиотически запараллелить, ведь и там, и там они несут несколько смыслов. В Вашингтоне прямо говорят, что встреча с Зеленским – сигнал в Москву о том, что поддержка не иссякнет. Встреча в Пекине примерно так же показывает Вашингтону средний палец настрой на стратегическое сотрудничество между РФ и Китаем. И в отличие от Украины (которую, как нам вчера показала Мадонна, пожуют и выплюнут), Россия реальный партнер в этой паре, а не желто-голубой одноразовый "натютюрник"».

«Вашингтонский обком» пишет, что Байден опять перепутал Украину с Ираном:

«Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским высказал необходимость убедиться, что украинское правительство сможет позаботиться об иранском народе. Выражения Iranian people и Ukrainian people как бы похожи, и те, и другие в представлении Вашингтона – далекие туземцы, но когда выделяешь очередные миллиарды – можно бы и запомнить, кому именно».

«Мышь в овощном» фантазирует:

«А кто-нибудь уже фантазировал насчет того, что главная цель личного визита Зеленского к Байдену – демонстрация коллекции контента, негласно собранного в ходе посещения его сыночкой Украины в былые годы? В сравнении с которой пресловутый "ноутбук Хантера" может оказаться подборкой диснеевских мультяшек. На предмет оценки возможных последствий публикации этого собрания в ходе очередной выборной кампании в США. Это, повторимся, фантазии. Наверное».

