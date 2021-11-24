СМИ: российским антипрививочникам может грозить тюрьма
1 ноября Росздравнадзор приступил к сбору сведений о тех, кто агитирует против вакцинации от COVID-19, пишут «Известия».
Информация об этом передается в Следственный комитет России. Аппарат ведомства поручил регионам искать данные о противниках иммунизации против коронавируса в соцсетях и СМИ. С начала месяца в СКР и прокуратуру по всей стране передали 37 материалов. Больше всего антиваксеров нашли в Карелии (18 материалов), в Ростовской (восемь материалов) и Волгоградской (пять материалов) областях. Особое внимание обращают на медиков.
Наказывать за такую агитацию могут по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Противникам прививок грозит штраф до миллиона рублей и до трех лет лишения свободы. В случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или до пяти лет колонии.
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что врачи, которые отговаривают пациентов от вакцинации от коронавируса, делают это из-за низкого уровня образования и морали.
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