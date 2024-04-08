СМИ: Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров
Россия столкнулась с критическим дефицитом трудовых ресурсов, при этом проблему не удастся решит трудовой миграцией. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
По данным издания, в феврале 2024 года уровень безработицы в стране обновил исторический минимум, составив 2,8%. При этом число вакансий продолжает расти, на данный момент они достигли 7% от общей занятости. Эксперты прогнозируют, что нехватка специалистов почти во всех отраслях сохранится на рынке в течение ближайшего десятилетия.
По мнению аналитиков, основным драйвером ситуации стали структурные сдвиги в экономике, вызванные пандемией и санкционными ограничениями. Это привело к значительному перераспределению рабочей силы между предприятиями и отраслями, породив острую конкуренцию за доступные трудовые ресурсы.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в стране составляет чуть более 73 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru