СМИ: Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров

По данным издания, в феврале 2024 года уровень безработицы в стране обновил исторический минимум, составив 2,8%. При этом число вакансий продолжает расти, на данный момент они достигли 7% от общей занятости. Эксперты прогнозируют, что нехватка специалистов почти во всех отраслях сохранится на рынке в течение ближайшего десятилетия.

По мнению аналитиков, основным драйвером ситуации стали структурные сдвиги в экономике, вызванные пандемией и санкционными ограничениями. Это привело к значительному перераспределению рабочей силы между предприятиями и отраслями, породив острую конкуренцию за доступные трудовые ресурсы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в стране составляет чуть более 73 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

