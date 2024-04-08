Росстат: Разрыв в средних зарплатах между субъектами РФ вырос до 4,4 раза
Разница в средних зарплатах между субъектами России увеличилась на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.
Как уточняют в ведомстве, максимальные номинальные начисленные зарплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе, где показатель составил 158 тысяч рублей в месяц. Также высокие средние зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе (145 тысяч рублей) и Москве (136 тысяч рублей). При этом максимальный прирост показателя по итогу 2023 года продемонстрировала Курганская область, зарплаты в регионе увеличились на 21%.
По данным издания, минимальные заработные платы отмечены в Ингушетии (36 тысяч рублей) и Чечне (37 тысяч рублей). Средняя начисленная зарплата по стране составила 73,7 тысячи рублей, что на 14,1% больше, чем в 2022 году.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщил, что средняя зарплата в стране составляет чуть более 73 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru