СМИ: Российскому рынку IT не хватает миллиона специалистов
За последние пять лет число сотрудников IT-компаний в России увеличилось более чем на 70%, достигнув миллиона человек, однако дефицит кадров в отрасли сохраняется. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли.
Как пишет издание, в 2024 году в рамках Российского интернет-форума (РИФ) говорили о нехватке миллиона IT-специалистов.
По словам руководителя отдела подбора персонала «Лаборатории Касперского» Елены Михеевой, такая ситуация сложилась на фоне роста объемов импортозамещения, а также продолжающейся цифровизации бизнеса. На данный момент многие компании разрабатывают свое программное обеспечения, потому нуждаются в айтишниках.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство до 2030 года планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Барри Кеоган сыграет в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова
- В офисе Зеленского завили о массированном ракетном ударе по Киеву
- Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль до 11 марта
- Умер актер из фильма «Форсаж» Питер Нэви Туиасосопо
- США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H
- Писатель Захар Прилепин займется кино
- В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа
- На трассе под Красноярском столкнулись два грузовика, две легковушки и автобус
- Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
- Стоимость билетов на фестивали в РФ выросла из-за мер безопасности и гонораров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru