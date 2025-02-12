СМИ: Российскому рынку IT не хватает миллиона специалистов

За последние пять лет число сотрудников IT-компаний в России увеличилось более чем на 70%, достигнув миллиона человек, однако дефицит кадров в отрасли сохраняется. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли.

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Как пишет издание, в 2024 году в рамках Российского интернет-форума (РИФ) говорили о нехватке миллиона IT-специалистов.

По словам руководителя отдела подбора персонала «Лаборатории Касперского» Елены Михеевой, такая ситуация сложилась на фоне роста объемов импортозамещения, а также продолжающейся цифровизации бизнеса. На данный момент многие компании разрабатывают свое программное обеспечения, потому нуждаются в айтишниках.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство до 2030 года планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:It-специалистыРабота

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