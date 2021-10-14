СМИ: российских школьников хотят проверить на склонность к насилию

Одной из них могут стать социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям. Благодаря мерам профилактики, за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти вдвое. Однако сегодня существует проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов образовательных организаций.

О проведенной работе Минобрнауки России должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января следующего года.

Как сообщалось ранее, подросток напал с ножом на 13-летнего школьника в Перми. От полученных ран ребенок скончался в больнице, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

