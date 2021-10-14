СМИ: российских школьников хотят проверить на склонность к насилию
Российская правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым принять новые меры по усилению контроля за подростками и молодежью, пишут «Известия».
Одной из них могут стать социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям. Благодаря мерам профилактики, за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти вдвое. Однако сегодня существует проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов образовательных организаций.
О проведенной работе Минобрнауки России должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января следующего года.
Как сообщалось ранее, подросток напал с ножом на 13-летнего школьника в Перми. От полученных ран ребенок скончался в больнице, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- СМИ: российских школьников хотят проверить на склонность к насилию
- Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную РФ
- Британцы обратились к Путину на фоне топливного кризиса
- Путин ответил на вопрос о преемнике
- Нуланд назвала переговоры с Козаком и Ушаковым «продуктивными и полезными»
- Элтон Джон установил рекорд по попаданию в топ-10 британских чартов
- Водителей будут лишать прав за долги свыше 10 тысяч рублей
- Власти Астраханской области объявили режим повышенной готовности из-за гари
- Полиция подтвердила гибель пяти челоек при стрельбе в Норвегии
- ВОЗ: Вакцина от коронавируса не должна быть предварительным требованием для въезда в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru