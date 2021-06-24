Подросток зарезал 13-летнего школьника в Перми

Подросток напал с ножом на 13-летнего школьника в Перми. От полученных ран ребенок скончался в больнице, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Миронов после стрельбы в Казани предложил вернуть смертную казнь за убийство детей

Происшествие случилось вечером 23 июня. Подросток нанес жертве ножевые ранения. Пострадавшего мальчика нашли прохожие. Несмотря на помощь врачей, ребенок погиб, пишет URA.RU.

Преступника задержали через несколько часов, им оказался 17-летний житель города. По его словам, он убил школьника из-за личной неприязни. В отношении убийцы завели уголовное дело по части второй пункту «в» статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ШкольникиПермьУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры