Подросток зарезал 13-летнего школьника в Перми
Подросток напал с ножом на 13-летнего школьника в Перми. От полученных ран ребенок скончался в больнице, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Происшествие случилось вечером 23 июня. Подросток нанес жертве ножевые ранения. Пострадавшего мальчика нашли прохожие. Несмотря на помощь врачей, ребенок погиб, пишет URA.RU.
Преступника задержали через несколько часов, им оказался 17-летний житель города. По его словам, он убил школьника из-за личной неприязни. В отношении убийцы завели уголовное дело по части второй пункту «в» статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru