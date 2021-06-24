Подросток зарезал 13-летнего школьника в Перми

Происшествие случилось вечером 23 июня. Подросток нанес жертве ножевые ранения. Пострадавшего мальчика нашли прохожие. Несмотря на помощь врачей, ребенок погиб, пишет URA.RU.

Преступника задержали через несколько часов, им оказался 17-летний житель города. По его словам, он убил школьника из-за личной неприязни. В отношении убийцы завели уголовное дело по части второй пункту «в» статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

