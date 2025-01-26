СМИ: Российские войска начали использовать новые дроны в зоне СВО

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа, позволяющие передавать видеосигнал. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

Дроны-камикадзе с искусственным интеллектом впервые поставили в зону СВО

По данным журнала, БПЛА, собранный из дешевых и доступных комплектующих, является эффективным и незаметным шпионом.

Такие беспилотники могут скрытно размещаться вдоль дорог и передавать видео проезжающих машин и находящихся рядом объектов.

Ранее в пресс-службе Народного фронта сообщили, что в зону СВО поставили три тысячи универсальных дронов "Микроб" с искусственным интеллектом, который помогает преодолевать работу вражеских РЭБ. "Микроб" может использоваться как камикадзе, так и для разведки, выполняя автономное сопровождение цели, сообщает НСН.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектБеспилотникиДроны

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