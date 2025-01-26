СМИ: Российские войска начали использовать новые дроны в зоне СВО
Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа, позволяющие передавать видеосигнал. Об этом сообщает американский журнал Forbes.
По данным журнала, БПЛА, собранный из дешевых и доступных комплектующих, является эффективным и незаметным шпионом.
Такие беспилотники могут скрытно размещаться вдоль дорог и передавать видео проезжающих машин и находящихся рядом объектов.
Ранее в пресс-службе Народного фронта сообщили, что в зону СВО поставили три тысячи универсальных дронов "Микроб" с искусственным интеллектом, который помогает преодолевать работу вражеских РЭБ. "Микроб" может использоваться как камикадзе, так и для разведки, выполняя автономное сопровождение цели, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru