В России запретят рассрочки на сумму больше 400 тысяч рублей
В Госдуму внесли проект закона, которым предусматриваются жёсткие ограничения на рынок рассрочек.
Согласно документу на сайте Думы, максимальная сумма одного договора о предоставлении сервиса рассрочки не сможет превышать 400 тысяч рублей. При этом все расчёты между оператором сервиса и пользователем будут возможны только в безналичной форме.
Поправки предлагается внести в закон «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки». Его дополнят нормой о предельной стоимости договора. Если сейчас оператор не вправе получать деньги от пользователя до перечисления средств продавцу, за исключением первого платежа по первому договору, то законопроект, если он будет принят, разрешает взимать первый платеж по любому договору до оплаты продавцу.
С апреля брать рассрочку можно будет на ограниченный короткий срок, при этом цена при такой схеме не должна быть выше, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
- «Сбер» заявил о резком ухудшении состояния экономики, предупредив о просрочках по кредитам
- Трамп заявил о завершении операции против Ирана
- Предложено отнимать ВНЖ у родственников иностранных наемников, выступающих за смену власти в РФ
- Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
- Минфин допустил обсуждение налога на сверхприбыль осенью
- СМИ: Вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз
- Пережившие удары США и Израиля Ми-28 замечены в небе Ирана
- Зеленский: Ремонт «Дружбы» завершится до конца апреля
- Несовершеннолетних за диверсии будут отправлять в воспитательные колонии