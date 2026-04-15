СМИ: Банки с начала года ускорили закрытие отделений
Банки в России за первые три месяца текущего года закрыли 483 офиса, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
Показатель увеличился в 2,6 раза в годовом выражении. Общее количество отделений за период уменьшилось до 21,87 тыс. Регулятор заявил, что сокращение связано с переходом банков на дистанционное обслуживание ради сокращения трат и повышения рентабельности.
Центробанк поддерживают этот тренд, однако следит за тем, чтобы эта ситуация не создавала неудобств для граждан. Также учитываются перебои в работе интернета, ведется адресная работа с кредитными организациями.
Ранее стало известно, что зарплаты и бонусы руководителей банков превысили годовые бюджеты регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
