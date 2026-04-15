Госдума разрешила бесплатно и без экзаменов поступать в вузы вдовам участников СВО

Документ был одобрен во втором и третьем чтениях. Он вводит отдельную квоту для вдов и вдовцов бойцов СВО, включая сотрудников ФСИН и МВД. Им не придется сдавать экзамены, чтобы попасть на бесплатное обучение по программам бакалавриата, специалитета и в колледжи с техникумами.

Такие же условия касаются подготовительных отделений федеральных государственных вузов. Квота также распространяется на вдов и вдовцов погибших с 11 мая 2014 года бойцов вооруженных формирований ДНР и ЛНР. При этом право на льготу утрачивается в случае повторного брака.

Ранее стало известно, что родственницам участников СВО помогут открыть бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

