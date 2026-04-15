У российских подростков стали в 1,5 раза чаще выявлять расстройства психики

В России заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53% за 10 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Психиатры осудили назначение антидепрессантов подросткам

В ряде Минздравов регионов эту тенденцию подтвердили. Так, в Чувашии в 2025 году расстройства психики и поведения впервые в жизни диагностировали у 1,2 тыс. несовершеннолетних, что на треть больше, чем годом ранее (864). Рост отмечают в Пермском крае, Курганской области, Республике Марий Эл, на Камчатке и в ряде других субъектах.

Эксперты связывают увеличение количества диагнозов, в том числе с улучшением диагностики и растущей настороженностью общества в отношении психического состояния несовершеннолетних. Самая большая проблема в комплектации психиатрическими кадрами — именно детские психиатры и психотерапевты, которых не хватает практически во всех регионах.

Ранее психиатр призвал не давить на подростков при резкой смене поведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
