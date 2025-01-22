Дроны-камикадзе с искусственным интеллектом впервые поставили в зону СВО

Беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом впервые появились у подразделений российских войск в зоне специальной военной операции. Первая партия составила три тысячи штук, сообщили в Общероссийском народном фронте.

ИИ дрона-камикадзе «Микроб» даёт возможность автономно сопровождать цель при её перемещениях после захвата оператором. По словам разработчика, БПЛА может перемещаться со значительными скоростями и перегрузками.

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Дрон «Микроб» имеет модульную структуру, что позволяет менять его оснастку в зависимости от конкретных условий обстановки. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставка осуществлена в рамках функционирования кулибин-клуба «Народного фронта» - он отбирает, тестирует и поддерживает производство лучших разработок российских инженеров и конструкторов. Данный БПЛА разработан в КБ «Микроб» (Новосибирский Академгородок), система захвата — компанией «Площадь» из Москвы.

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ФОТО: ТАСС
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