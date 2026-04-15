План производства самолетов в РФ сократили и отложили на 2035 год
В России масштабная программа возрождения авиационной промышленности, от которой власти ожидали сотни отечественных лайнеров на замену иностранным, снова откладывается, сообщает «Интерфакс».
Обновленный план для «Объединенной авиастроительной корпорации» предусматривает выпуск около 570 самолетов для авиакомпаний к 2035 году, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов. По его словам, первая партия будет включать 70 самолетов: 18 МС-21, 42 «Суперджета», 11 лайнеров Ту-214, три Ил-114-300.
Вторая партия будет состоять из 500 машин: 90 МС-21 для «Аэрофлота», 100 модернизированных Ту-214 для S7, 20 машин Ил-114-300 для «Авроры» и около сотни импортозамещенных «Cуперджетов».
Изначальная программа развития гражданской авиации от 2022 году требовала, чтобы уже к 2030 году в РФ появилось более 1000 отечественных самолетов, среди них 609 производства ОАК. За 2022-25 гг гражданский флот пополнился только на 13 новых бортов — 12 «Суперджетов» и один Ту-214.
Ранее стало известно, что в РФ расконсервируют старые самолеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
