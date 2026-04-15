План производства самолетов в РФ сократили и отложили на 2035 год

Обновленный план для «Объединенной авиастроительной корпорации» предусматривает выпуск около 570 самолетов для авиакомпаний к 2035 году, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов. По его словам, первая партия будет включать 70 самолетов: 18 МС-21, 42 «Суперджета», 11 лайнеров Ту-214, три Ил-114-300.

Вторая партия будет состоять из 500 машин: 90 МС-21 для «Аэрофлота», 100 модернизированных Ту-214 для S7, 20 машин Ил-114-300 для «Авроры» и около сотни импортозамещенных «Cуперджетов».

Изначальная программа развития гражданской авиации от 2022 году требовала, чтобы уже к 2030 году в РФ появилось более 1000 отечественных самолетов, среди них 609 производства ОАК. За 2022-25 гг гражданский флот пополнился только на 13 новых бортов — 12 «Суперджетов» и один Ту-214.

Ранее стало известно, что в РФ расконсервируют старые самолеты.


