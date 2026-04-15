Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку

Президент США Дональд Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку, сообщил на мероприятии в Университете Джорджии американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, это позволит нормализовать экономические отношения между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что в ее рамках у Ирана не будет ядерного оружия, страна перестанет спонсировать терроризм, а иранский народ «сможет процветать и присоединиться к мировой экономике».

Ранее Трамп заявил, что считает завершенной войну с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
