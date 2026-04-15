«Сбер» заявил о резком ухудшении состояния экономики, предупредив о просрочках по кредитам
Бизнес в России сталкивается с падением выручки, экономика «не просто замедляется, а уже падает», сообщает Reuters со ссылкой на старшего управляющего директора «Сбербанка» Михаила Матовникова.
По его словам, это приводит к неплатежам по кредитам, с которыми вынуждены справляться банки. Вызовами для российской экономики стало отсутствие внешнего спроса на товары большой части отраслей и длительный период высоких процентных ставок, на который Центробанк пошел, чтобы снизить всплеск инфляции.
Выручка сократилась у многих предприятий, но из-за дефицита кадров они вынуждены повышать зарплаты, при этом расходы на обслуживание долга выросли в два раза. Матовников указал, что через некоторое время начнут вызревать кредитные риски, и банки будут вынуждены с ними справляться.
Дефицит бюджета, снижение ключевой ставки и повышение налогов приведут к повышению цен в РФ, рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.
Горячие новости
- Трамп заявил о завершении операции против Ирана
- Предложено отнимать ВНЖ у родственников иностранных наемников, выступающих за смену власти в РФ
- Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
- Минфин допустил обсуждение налога на сверхприбыль осенью
- СМИ: Вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз
- Пережившие удары США и Израиля Ми-28 замечены в небе Ирана
- Зеленский: Ремонт «Дружбы» завершится до конца апреля
- Несовершеннолетних за диверсии будут отправлять в воспитательные колонии
- Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане