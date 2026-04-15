«Сбер» заявил о резком ухудшении состояния экономики, предупредив о просрочках по кредитам

Бизнес в России сталкивается с падением выручки, экономика «не просто замедляется, а уже падает», сообщает Reuters со ссылкой на старшего управляющего директора «Сбербанка» Михаила Матовникова.

По его словам, это приводит к неплатежам по кредитам, с которыми вынуждены справляться банки. Вызовами для российской экономики стало отсутствие внешнего спроса на товары большой части отраслей и длительный период высоких процентных ставок, на который Центробанк пошел, чтобы снизить всплеск инфляции.

Выручка сократилась у многих предприятий, но из-за дефицита кадров они вынуждены повышать зарплаты, при этом расходы на обслуживание долга выросли в два раза. Матовников указал, что через некоторое время начнут вызревать кредитные риски, и банки будут вынуждены с ними справляться.

Дефицит бюджета, снижение ключевой ставки и повышение налогов приведут к повышению цен в РФ, рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.

