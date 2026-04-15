Трамп заявил о завершении операции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает завершенной войну с Ираном, сообщила ведущая телеканала Fox News Мария Бартиромо.

«Она завершилась», - заявила журналистка в соцсетях. Таков ответ президента США на ее вопрос, подошел ли к концу вооруженный конфликт Вашингтона с Тегераном.

Ранее Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
