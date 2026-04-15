Трамп заявил о завершении операции против Ирана
15 апреля 202603:01
Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает завершенной войну с Ираном, сообщила ведущая телеканала Fox News Мария Бартиромо.
«Она завершилась», - заявила журналистка в соцсетях. Таков ответ президента США на ее вопрос, подошел ли к концу вооруженный конфликт Вашингтона с Тегераном.
Ранее Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Предложено отнимать ВНЖ у родственников иностранных наемников, выступающих за смену власти в РФ
- Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
- Минфин допустил обсуждение налога на сверхприбыль осенью
- СМИ: Вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз
- Пережившие удары США и Израиля Ми-28 замечены в небе Ирана
- Зеленский: Ремонт «Дружбы» завершится до конца апреля
- Несовершеннолетних за диверсии будут отправлять в воспитательные колонии
- Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане
- СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани