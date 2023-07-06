СМИ: российские власти провели учения по проверке устойчивости Рунета

Власти России вместе с операторами провели учения по проверке устойчивости Рунета, сообщает РБК.

СМИ: Рунет сможет работать автономно в случае отключения от глобальной сети

Они признаны успешными. По сообщению представителя Роскомнадзора, подобные мероприятия должны проводиться не реже раза в год. Отмечается, что задача закона «О суверенном Рунете» — сохранение работоспособности российской части Сети при отключении ее извне.

Ранее глава Минцифры исключил обсуждение входа в интернет по паспорту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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