СМИ: Рунет сможет работать автономно в случае отключения от глобальной сети

По словам Хуторцева, ежегодно проводятся проверки устойчивости и безопасности сетей связи. В 2022 году основной направленностью таких учений стала кибербезопасность. Сотрудники потренировались в отражении DDoS-атак и провели множество совместных мероприятий на базе технических средств противодействия угрозам.

Собеседник ТАСС отметил, что для бесперебойной работы российских ресурсов нужно сделать их независимыми от зарубежных программных библиотек, а также организовать доступное и массовое применение российских сертификатов ключей шифрования для возможности пользоваться отечественными ресурсами.

Специалист подчеркнул, что для комплексной защиты от атак на ресурсы и сайты рунета нужно создавать на базе технических средств противодействия угрозам национальную систему сопротивления DDoS-атакам и обеспечить на уровне государства совмещенность действий провайдеров, владельцев ресурсов и организаций по кибербезопасности.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, открытый для всех организаций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

