СМИ: Рунет сможет работать автономно в случае отключения от глобальной сети
Рунет сможет продолжать работу автономно при отключении от глобальной сети. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Хуторцев. Его слова передало агентство ТАСС.
По словам Хуторцева, ежегодно проводятся проверки устойчивости и безопасности сетей связи. В 2022 году основной направленностью таких учений стала кибербезопасность. Сотрудники потренировались в отражении DDoS-атак и провели множество совместных мероприятий на базе технических средств противодействия угрозам.
Собеседник ТАСС отметил, что для бесперебойной работы российских ресурсов нужно сделать их независимыми от зарубежных программных библиотек, а также организовать доступное и массовое применение российских сертификатов ключей шифрования для возможности пользоваться отечественными ресурсами.
Специалист подчеркнул, что для комплексной защиты от атак на ресурсы и сайты рунета нужно создавать на базе технических средств противодействия угрозам национальную систему сопротивления DDoS-атакам и обеспечить на уровне государства совмещенность действий провайдеров, владельцев ресурсов и организаций по кибербезопасности.
Ранее стало известно, что Минцифры планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, открытый для всех организаций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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