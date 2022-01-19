СМИ: Российские сотовые операторы поднимут стоимость тарифов

По данным газеты, архивные тарифные планы «Вымпелкома» подорожают на 10%, а в феврале вырастет стоимость тарифов «МегаФона» и Tele2.

«Вымпелком» подтвердил данные о грядущем повышении цен, добавив, что абонентов уведомят заранее, пишет Ura.ru.

При этом оператор МТС в январе уже сообщил абонентам о подорожании связи. Компания объяснила увеличение стоимости услуг ростом цен на содержание и строительство сетей.

Ранее стало известно, что в начале 2022 года тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 8−10%, напоминает «Свободная пресса».

