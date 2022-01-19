СМИ: Российские сотовые операторы поднимут стоимость тарифов

Мобильные операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 намерены повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке связи.

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По данным газеты, архивные тарифные планы «Вымпелкома» подорожают на 10%, а в феврале вырастет стоимость тарифов «МегаФона» и Tele2.

«Вымпелком» подтвердил данные о грядущем повышении цен, добавив, что абонентов уведомят заранее, пишет Ura.ru.

При этом оператор МТС в январе уже сообщил абонентам о подорожании связи. Компания объяснила увеличение стоимости услуг ростом цен на содержание и строительство сетей.

Ранее стало известно, что в начале 2022 года тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 8−10%, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
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