Продеус призвал перестать воспитывать в молодом поколении лень и тревожность

Молодые люди сегодня пытаются всеми способами избавиться от тревоги, но зачастую это надуманная проблема, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«У молодого поколения есть тревожность, меня она местами уже где-то триггерит. Я недавно выпал в осадок, посмотрев ролик психолога, который говорил, что дети сдали ЕГЭ, теперь им надо месяц отдыхать. Так мы воспитываем лень, абсолютное разрешение ничего не делать. И возникает ситуация, когда тревога и волнение сразу приводят к тому, что надо якобы принимать психотропные препараты», - отметил он.

На первых этапах подростки умело скрывают употребление психоактивных веществ, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

