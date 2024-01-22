СМИ: российские пенсионеры и предпенсионеры получают несколько налоговых льгот

Пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, сообщает «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

На индексацию пенсий в 2024–2026 годах направят около 600 млрд рублей

По его словам, прежде всего пожилые граждане не будут платить налог на имущество — за одну квартиру, дачный участок, хозяйственную постройку, творческую мастерскую или студию. Если у пенсионеров есть в собственности две квартиры, то за одну придется заплатить налог.

Также льгота по уплате транспортного налога носит региональный характер. Как правило, пожилым россиянам предоставляют скидку или освобождают их от уплаты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий за ЖКУ для пенсионеров и льготников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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