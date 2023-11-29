На индексацию пенсий в 2024–2026 годах направят около 600 млрд рублей

В бюджете России на 2024-2026 годы заложено около 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов РФ.

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С 1 января следующего года на 7,5% будут проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров с учетом прогнозного уровня инфляции. В 2024 году средний размер такой выплаты составит 23,244 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что за последний год в России на 1,5% увеличился разрыв между средними пенсиями в разных регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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