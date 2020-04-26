СМИ: Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупнейшие российские банки намерены перевести часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Об этом пишет РБК, подчеркивая, что согласившихся на это ждут повышенные зарплаты или бонусы.
Источник подчёркивает, что, к примеру, в Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников. Эта мера стала необходимой для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский подчеркнул, что специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.
Большинство же кредитных организаций перевело большую часть сотрудников на удаленную работу. Остальные продолжают трудится в офисах, однако жить там сотрудникам не предлагается.
Ранее НСН писала, что банки должны нарастить выдачу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат сотрудникам до 305 миллиардов рублей. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что до сих пор эта программа поддержки распространялась только на малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии сферах экономики. Отныне её планируют расширить на средние и крупные компании в тех же отраслях. Мишустин уточнил, что две трети таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ.
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