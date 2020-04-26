СМИ: Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупнейшие российские банки намерены перевести часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Об этом пишет РБК, подчеркивая, что согласившихся на это ждут повышенные зарплаты или бонусы.

Источник подчёркивает, что, к примеру, в Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников. Эта мера стала необходимой для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский подчеркнул, что специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.

Большинство же кредитных организаций перевело большую часть сотрудников на удаленную работу. Остальные продолжают трудится в офисах, однако жить там сотрудникам не предлагается.