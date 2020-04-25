Законопроект о запрете беспричинной блокировки счетов в банках внесён в Госдуму
Правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект, который запретит банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин. Сейчас банки вправе это делать, если у клиента нет какого-либо документа, подтверждающего добросовестность.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина отмечал, что обсуждаемый законопроект позволит банкам отказываться от совершения операции лишь в том случае, если у при проверке у возникло обоснованное подозрение в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов.
Нововведение затронет как граждан, так и бизнес, отмечает РИА Новости.
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