СМИ: Российская вакцина против COVID-19 поступит в оборот 15 августа

Разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 передана на экспертизу и будет зарегистрирована в Минздраве 10-12 августа, сообщил источник информагентства «Интерфакс».

По его данным, ещё несколько дней вакцину будет проверять Росздравнадзор. Поступление препарата в гражданский оборот он ожидает 15 августа.

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Источник «Интерфакса» в правительстве ранее утверждал, что вакцину на первых порах будут применять избирательно. Сначала её получат люди из групп риска – врачи и учителя, а также более 1,5 тысячи добровольцев. На подтверждение безопасности и эффективности вакцины против COVID-19 потребуется 5-6 месяцев, её запуск в массовый оборот возможен в январе-феврале 2021 года.

Вакцину от Национального исследовательского центра имени Гамалеи испытывали совместно с Минобороны на добровольцах в июне и июле. После введения вакцины у них наблюдалась стандартная реакция организма в виде повышения температуры, которая лишилась сутки. По данным разработчиков, к концу испытаний у всех добровольцев сформировался иммунитет к COVID-19.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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