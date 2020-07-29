СМИ: Российская вакцина против COVID-19 поступит в оборот 15 августа

Источник «Интерфакса» в правительстве ранее утверждал, что вакцину на первых порах будут применять избирательно. Сначала её получат люди из групп риска – врачи и учителя, а также более 1,5 тысячи добровольцев. На подтверждение безопасности и эффективности вакцины против COVID-19 потребуется 5-6 месяцев, её запуск в массовый оборот возможен в январе-феврале 2021 года.

Вакцину от Национального исследовательского центра имени Гамалеи испытывали совместно с Минобороны на добровольцах в июне и июле. После введения вакцины у них наблюдалась стандартная реакция организма в виде повышения температуры, которая лишилась сутки. По данным разработчиков, к концу испытаний у всех добровольцев сформировался иммунитет к COVID-19.

