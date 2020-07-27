Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
В Российской академии наук ожидают, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся не раньше начала 2021 года. С таким заявлением выступил президент РАН Александр Сергеев, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что когда речь идёт о «тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое», подчеркивает Газета.ру.
А ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о добровольной вакцинации от COVID-19. По его словам, в первую очередь будут привиты медики, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял до этого, что над вакциной в России работают 17 научных организаций, которые создали уже её 26 видов. Он также отметил необходимость подготовки производственных площадок к выпуску препарата.
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