Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

В Российской академии наук ожидают, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся не раньше начала 2021 года. С таким заявлением выступил президент РАН Александр Сергеев, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что когда речь идёт о «тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое», подчеркивает Газета.ру.