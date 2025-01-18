Суд арестовал имущество рэпера-иноагента Моргенштерна
Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Накануне говорилось, что рэп-исполнителя обвинили в нарушении закона об иностранных агентах. Дело на Моргенштерна было заведено еще осенью 2024 года.
Согласно информации Telegram-канала «Baza», под арест попали земельный участок рэпера и его дом в деревне Леоново Истринского района в Подмосковье, а также четыре нежилых помещения. Известно, что одно из них также находится в Леонове и еще три — в Москве в здании на Бакунинской улице. В прокуратуре добавили, что Моргенштерну теперь запрещено совершать какие-либо юридические действия с указанными объектами.
Ранее глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что в Госдуме разрабатывают пакет законопроектов о допмерах для противодействия деструктивным шагам иноагентов и других антироссийских сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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