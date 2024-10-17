СМИ: Роспотребнадзор изъял из оборота 118 тысяч упаковок содержащей гормон сна БАД
Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 118 тысяч упаковок биологически активных добавок (БАД), которые имеют в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм) и мелатонин (гормон, регулирующий циркадные ритмы). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом синтетические лекарственные субстанции и гормоны, которые не являются эссенциальными факторами питания, запрещены в составе БАД. Выявленный препарат зарегистрирован в Армении. В общей сложности Роспотребнадзор выявил 48 биологически активных добавок к пище, которые не отвечают обязательным требованиям актов Таможенного союза, зарегистрированных уполномоченными органами закавказской республики. О ситуации сообщили в Евразийскую экономическую комиссию, призвав Минэкономики Армении проверить обоснованность выданных свидетельств о государственной регистрации таких БАД.
Как рассказал источник газеты, выявлять подобные добавки помогает рабочая группа, созданная совместно с добросовестными производителями БАД.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что БАДы сегодня не проходят исследования Минздрава, но среди них есть такие, эффективность которых доказана эмпирическим путем, и необходимо создать перечень «проверенных» добавок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru