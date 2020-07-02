СМИ: Росавиация продлила запрет на международные полёты до конца июля
Запрет на въезд в Россию для иностранцев продлевается до 31 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму, которую Росавиация направила аэропортам.
Представитель Росавиации не стал комментировать письмо, его подлинность подтвердил источник издания в правительстве.
Как отмечается в материале, подобные телеграммы выпускаются раз в месяц начиная с конца марта, когда из-за пандемии коронавируса власти РФ ограничили авиасообщение. Речь идёт об ограничениях не только на въезд, но и на выезд, уточняет РБК.
Ранее эксперты предполагали, что первые полёты за рубеж могут быть разрешены в страны СНГ в июле или августе. Турция предложила возобновить авиасообщение с 15 июля, однако Россия эту идею отвергла.
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