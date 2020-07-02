СМИ: Росавиация продлила запрет на международные полёты до конца июля

Запрет на въезд в Россию для иностранцев продлевается до 31 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму, которую Росавиация направила аэропортам.

Представитель Росавиации не стал комментировать письмо, его подлинность подтвердил источник издания в правительстве.