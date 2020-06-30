Россия отвергла предложение Турции возобновить полёты с 15 июля

Российские власти знают о предложении коллег из Турции открыть авиасообщение между странами с 15 июля и приняли его к сведению, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Ни о каком возобновлении авиасообщения с Турцией с середины июля, однако, речи не идёт, подчеркнул он.

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По словам главы Минтранса, перед открытием международного сообщения власти будут оценивать эпидемиологическую ситуацию и то, насколько безопасно открытие внутрироссийских рейсов, передаёт «Интерфакс».

Ранее Дитрих рассказал, что Росавиация считает возможным сначала разрешить авиасообщение со странами СНГ, а уже затем – в другие страны, передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ТурцияАвиасообщениеМинтранс
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