Россия отвергла предложение Турции возобновить полёты с 15 июля

Российские власти знают о предложении коллег из Турции открыть авиасообщение между странами с 15 июля и приняли его к сведению, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Ни о каком возобновлении авиасообщения с Турцией с середины июля, однако, речи не идёт, подчеркнул он.