СМИ: Рогозин вернулся из зоны СВО
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернулся из зоны проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
По данным канала, чиновник пробыл там всего неделю.
По словам самого Рогозина, целью его поездки была доставка груза, также он посетил ряд добровольческих частей, с командирами которых «давно знаком и дружит».
Ранее в СМИ появилась информация, что после референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях в России якобы могут создать Крымский округ, а его возможным главой станет Дмитрий Рогозин, сообщает RT.
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