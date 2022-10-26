СМИ: Рогозин вернулся из зоны СВО

По данным канала, чиновник пробыл там всего неделю.

По словам самого Рогозина, целью его поездки была доставка груза, также он посетил ряд добровольческих частей, с командирами которых «давно знаком и дружит».

Ранее в СМИ появилась информация, что после референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях в России якобы могут создать Крымский округ, а его возможным главой станет Дмитрий Рогозин, сообщает RT.