СМИ: Рогозин вернулся из зоны СВО

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернулся из зоны проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что на фронте его зовут Космос

По данным канала, чиновник пробыл там всего неделю.

По словам самого Рогозина, целью его поездки была доставка груза, также он посетил ряд добровольческих частей, с командирами которых «давно знаком и дружит».

Ранее в СМИ появилась информация, что после референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях в России якобы могут создать Крымский округ, а его возможным главой станет Дмитрий Рогозин, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ДонбассУкраинаСпецоперацияДмитрий Рогозин
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