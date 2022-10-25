Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что на фронте его зовут Космос

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин взял себе позывной «Космос» в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом экс-глава госкорпорации сообщил в беседе с РИА Новости.

Рогозин заявил, что находится «на передовой в Запорожской области»

«"Космос" - это мой позывной для радиообмена», — поделился Рогозин.

Ранее стало известно, что бывший глава Роскосмоса находится на передовой в Запорожской области. Рогозин опубликовал в Telegram свое фото в военной форме, пишет RT. До украинского конфликта Рогозин бывал в других горячих точках: в Приднестровье, Боснии, на Северном Кавказе, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДмитрий Рогозин
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