Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что на фронте его зовут Космос

«"Космос" - это мой позывной для радиообмена», — поделился Рогозин.

Ранее стало известно, что бывший глава Роскосмоса находится на передовой в Запорожской области. Рогозин опубликовал в Telegram свое фото в военной форме, пишет RT. До украинского конфликта Рогозин бывал в других горячих точках: в Приднестровье, Боснии, на Северном Кавказе, напоминает РИА ФАН.

