СМИ: Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Руководитель группы военных советников «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.
Он госпитализирован. Инцидент произошел в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. «На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.
Ранения получили также сопровождавшие его лица. Отмечается, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR производства французской фирмы Nexter.
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