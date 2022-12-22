СМИ: Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Он госпитализирован. Инцидент произошел в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. «На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.

Ранения получили также сопровождавшие его лица. Отмечается, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR производства французской фирмы Nexter.

