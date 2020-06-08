СМИ: Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня
Режим самоизоляции, пропуска, а также график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», - сказал он. Ремчуков также сообщил, что с 16 июня возобновят работу летние веранды кафе, передает RT.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин на видеовстрече с деятелями культуры заявил, что нужно стремиться к тому, чтобы выходить из сложившейся ситуации «осознанно, спокойно, но как можно быстрее».
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что поддерживает выход из карантина в России.
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