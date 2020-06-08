СМИ: Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции, пропуска, а также график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», - сказал он. Ремчуков также сообщил, что с 16 июня возобновят работу летние веранды кафе, передает RT.