СМИ: Рэпер Моргенштерн страдает от биполярного расстройства и депрессии

У рэпера Алишера Моргенштерна (признан иностранным агентом в РФ) диагностировали тяжелую депрессию без психотических симптомов и биполярное расстройство, сообщил Super.ru со ссылкой на медицинское заключение артиста.

Согласно документу, рэпер обратился за помощью к психиатру в одну из частных клиник Израиля 8 октября прошлого года. Отмечается, что он жаловался на депрессивное состояние, тоску до нежелания жить, нервные срывы, страх контакта с окружающими и ангедонию – потерю интереса к любимым до этого занятиям, а также ряд других симптомов.

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В заключении врача-психиатра говорится, что примерно полгода назад в течение двух месяцев Моргенштерн находился в маниакальном состоянии, которое проявлялось не только измененным аффектом, но и бредовыми мыслями. Подчеркивается, что он не может определить момент, когда начались первые симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана отменили концерты Моргенштерна из-за дружеских отношений с Россией и нежелания портить имидж страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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