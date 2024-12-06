СМИ: Власти Казахстана отменили концерты Моргенштерна из-за России

Власти Казахстана отменили концерты рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) из-за дружеских отношений с Россией и нежелания портить имидж страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Согласно данным, до этого разрешение на концерт 7 декабря в Алматы и 8 декабря в Астане организаторам выдали в Минкульте Казахстана. Отмечается, что без него Алишер отказывался ехать. Канал пишет, что сначала в страну прилетели организаторы, которых в первый же день встретили правоохранители. Они объяснили, что разрешение было ошибкой, а Моргенштерну в стране «не рады».

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Сообщается, что Моргенштерну указали на содержание его песен, а также на то, что он является нежелательным артистом в России, а значит и в Казахстане. В тот же день организаторы позвонили Моргенштерну и сообщили об отмене двух концертов.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна внесли в реестр иноагентов из-за политической деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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