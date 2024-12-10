Суд запретил клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна»

Клип рэпера Моргенштерна (признан в России иноагентом) и DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» запретили к распространению на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Соответствующее решение принял Колпинский районный суд. Судья удовлетворил требования прокурора «в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе в защиту прав несовершеннолетних». Суд признал опубликованный на одном из видеохостингов в Сети ролик «информацией, запрещенной к распространению» на территории России.

По данным прокуратуры, клип искажает реальные представления о ценностях религии и озвучивает призывы, побуждающие к действиям, угрожающим физическому и психическому здоровью, морально-нравственному состоянию и развитию.

Как уточнила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, видео запрещено к распространению на территории РФ по конкретной ссылке на платформе YouTube.

Ранее стало известно, что против Моргенштерна возбудили уголовное дело о нарушении правил деятельности иностранного агента, напоминает RT.

