Суд запретил клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна»
Клип рэпера Моргенштерна (признан в России иноагентом) и DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» запретили к распространению на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Соответствующее решение принял Колпинский районный суд. Судья удовлетворил требования прокурора «в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе в защиту прав несовершеннолетних». Суд признал опубликованный на одном из видеохостингов в Сети ролик «информацией, запрещенной к распространению» на территории России.
По данным прокуратуры, клип искажает реальные представления о ценностях религии и озвучивает призывы, побуждающие к действиям, угрожающим физическому и психическому здоровью, морально-нравственному состоянию и развитию.
Как уточнила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, видео запрещено к распространению на территории РФ по конкретной ссылке на платформе YouTube.
Ранее стало известно, что против Моргенштерна возбудили уголовное дело о нарушении правил деятельности иностранного агента, напоминает RT.
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