Комика Гудкова оштрафовали за возбуждение ненависти в клипе «Я узкий»
Комик Александр Гудков был признан виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Московской области.
По решению Красногорского городского суда Подмосковья, Гудкову был назначен штраф в размере 11 тысяч рублей.
Как пишет RT, основанием для возбуждения дела стал клип «Я узкий», который был опубликован в соцсетях и доступен для просмотра всем пользователям.
Отмечается, что в результате исследования в видеоролике выявили «публичные действия, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенные публично».
Ранее Верховный суд РФ постановил, что критика политиков и политических организаций, в связи с исполнением ими своих полномочий, не должна рассматриваться, как возбуждение ненависти или вражды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
