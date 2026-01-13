Комика Гудкова оштрафовали за возбуждение ненависти в клипе «Я узкий»

Комик Александр Гудков был признан виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Московской области.

Суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» разжигающим национальную рознь

По решению Красногорского городского суда Подмосковья, Гудкову был назначен штраф в размере 11 тысяч рублей.

Как пишет RT, основанием для возбуждения дела стал клип «Я узкий», который был опубликован в соцсетях и доступен для просмотра всем пользователям.

Отмечается, что в результате исследования в видеоролике выявили «публичные действия, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенные публично».

Ранее Верховный суд РФ постановил, что критика политиков и политических организаций, в связи с исполнением ими своих полномочий, не должна рассматриваться, как возбуждение ненависти или вражды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
