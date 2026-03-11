Третьяковская галерея опровергла повреждение экспонатов из-за протечки крыши
В Государственной Третьяковской галерее опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы повреждении музейных ценностей из-за протечки крыши в депозитарии музея в Лаврушинском переулке. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в здании депозитария выполняются плановые работы по укреплению кровли, в связи с чем часть коллекции временно перемещается.
«Информация о том, что какие-то произведения искусства... находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
Ранее в столичном управлении МЧС рассказали о пожаре, который произошёл в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
