СМИ: рекламу в смартфонах Xiaomi могут признать незаконной в России

В АППСИМ попросили службу направить Xiaomi предупреждение о недопустимости рекламы, нарушающей законодательство России. В противном случае, источники рекламы — интернет-ресурсы и приложения — будут заблокированы. Отмечается, что Xiaomi Ads может показывать пользователям недостоверную рекламу.

На первый раз Xiaomi получит предупреждение от ФАС, но в следующий будет наложен штраф.

Напомним, россияне активно интересуются флагманскими смартфонами компаний Samsung и Apple, однако доля этих брендов на рынке снизилась в прошлом году с 45 до 30%, сообщили НСН в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

