СМИ: рекламу в смартфонах Xiaomi могут признать незаконной в России
Китайская компания Xiaomi незаконно показывает владельцам смартфонов рекламу, которая потом перенаправляет их на фишинговые сайты, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) в адрес ФАС.
В АППСИМ попросили службу направить Xiaomi предупреждение о недопустимости рекламы, нарушающей законодательство России. В противном случае, источники рекламы — интернет-ресурсы и приложения — будут заблокированы. Отмечается, что Xiaomi Ads может показывать пользователям недостоверную рекламу.
На первый раз Xiaomi получит предупреждение от ФАС, но в следующий будет наложен штраф.
Напомним, россияне активно интересуются флагманскими смартфонами компаний Samsung и Apple, однако доля этих брендов на рынке снизилась в прошлом году с 45 до 30%, сообщили НСН в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».
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