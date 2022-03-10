СМИ: Xiaomi и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию

Собеседники издания утверждают, что после начала спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций экспорт в РФ сократился по меньшей мере на 50%.

Также источники отметили, что китайские бренды, на которые приходится около 60% российского рынка смартфонов, могут столкнуться с вторичными санкциями.

Ранее компания Intel объявила, что приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает RT.