СМИ: Xiaomi и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию

Крупнейшие китайские производители Huawei, Xiaomi и Oppo сокращают поставки смартфонов в Россию, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию

Собеседники издания утверждают, что после начала спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций экспорт в РФ сократился по меньшей мере на 50%.

Также источники отметили, что китайские бренды, на которые приходится около 60% российского рынка смартфонов, могут столкнуться с вторичными санкциями.

Ранее компания Intel объявила, что приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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