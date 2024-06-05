СМИ рассказали о заработке уехавшего из РФ лидера «Мумий Тролля» Лагутенко
Бизнес уехавшего из России рок-музыканта и лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко заработал 19,3 млн рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».
Уточняется, что действующему ИП, которое зарегистрировано на музыканта, принадлежат шесть товарных знаков. Кроме того, Лагутенко учредителем ООО «Лагуна», где его мать Елена Кибиткина владеет долей в 71%.
Издание отмечает, что на релизах музыканта и группы в 2023 году организация заработала 19,3 млн рублей, а чистая прибыль ООО «Лагуна» составила 7,7 млн рублей.
Ранее актёр Максим Виторган заявил, что новая песня народного артиста РФ Олега Газманова «Русский мир» очень похожа на хит группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru