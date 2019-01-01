СМИ рассказали о нешуточных гонорарах юмористов

Самым высокооплачиваемым российским юмористом назван Максим Галкин. Так считает газета «Комсомольская правда», получившая информацию о доходах российских звезд юмора.

Участие Галкина в корпоративе оценивается в 50 тысяч евро (более 3 миллионов рублей). На втором месте Александр Рева, чей гонорар составил два миллиона рублей. На третьем - Юлия Михалкова. Ее выступление обойдется в 858 тысяч рублей.

Евгений Петросян требует личный гонорар в 700 тысяч рублей. Артисты «Кривого зеркала» – 150-350 тысяч рублей, «Аншлага» – 200 – 400 тысяч рублей.

Коллективные заявки на «Уральские пельмени» и Comedy Woman обойдутся в сумму от 1,5 до 2 миллионов рублей. «Новые русские бабки» - более бюджетный вариант - 500 тысяч рублей.

Ранее СМИ выяснили, откуда у юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 1,5 млрд рублей, которые они делят в рамках бракоразводного процесса. А глава либерал-демократов Владимир Жириновский предложил национализировать имущество Петросян и Степаненко. Так политик отреагировал на сообщение о том, что Елена Степаненко хотела получить 80% всего совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей.

