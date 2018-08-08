Жириновский предложил национализировать имущество Петросяна и Степаненко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает передавать всё спорное имущество супругов после развода в доход государства. С такой инициативой он выступил с связи с громким разводом артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам Жириновского, идею такого законопроекта уже прорабатывают юристы ЛДПР, передаёт Ura.ru.
По мнению политика, такая норма заставит одуматься тех супругов, которые будут пытаться отсудить лишнее при разводе. Жириновский критично отнёсся к намерению Елены Степаненко получить после развода 80% совместно нажитого с Петросяном имущества. Лидер ЛДПР считает, что она специально хочет затянуть судебные процессы в расчёте на то, что за это время Петросян умрёт. В этом случае она, как наследница, получит вообще всё.
Ранее Елена Степаненко назвала житейским делом бракоразводный процесс с Евгением Петросяном.