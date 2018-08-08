Жириновский предложил национализировать имущество Петросяна и Степаненко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает передавать всё спорное имущество супругов после развода в доход государства. С такой инициативой он выступил с связи с громким разводом артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам Жириновского, идею такого законопроекта уже прорабатывают юристы ЛДПР, передаёт Ura.ru .

По мнению политика, такая норма заставит одуматься тех супругов, которые будут пытаться отсудить лишнее при разводе. Жириновский критично отнёсся к намерению Елены Степаненко получить после развода 80% совместно нажитого с Петросяном имущества. Лидер ЛДПР считает, что она специально хочет затянуть судебные процессы в расчёте на то, что за это время Петросян умрёт. В этом случае она, как наследница, получит вообще всё.

Ранее Елена Степаненко назвала житейским делом бракоразводный процесс с Евгением Петросяном.