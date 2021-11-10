СМИ: Путина убеждают ввести обязательную COVID-вакцинацию

Некоторые специалисты – вирусологи, а также руководители компетентных органов пытаются убедить президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию от коронавируса на федеральном уровне. Об этом сообщил высокопоставленный источник, близкий к министерству здравоохранения.

Специалисты, в частности, жалуются на скепсис и «дремучесть» значительной части граждан в вопросе иммунизации, призывая Путина «спасти население и систему здравоохранения», передают несколько Telegram-каналов.