СМИ: Путина убеждают ввести обязательную COVID-вакцинацию
Некоторые специалисты – вирусологи, а также руководители компетентных органов пытаются убедить президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию от коронавируса на федеральном уровне. Об этом сообщил высокопоставленный источник, близкий к министерству здравоохранения.
Специалисты, в частности, жалуются на скепсис и «дремучесть» значительной части граждан в вопросе иммунизации, призывая Путина «спасти население и систему здравоохранения», передают несколько Telegram-каналов.
Глава государства, однако, по-прежнему против обязательной вакцинации, убедить его пока не получается, отмечает NEWS.RU. Однако в будущем такие меры не исключены, сообщил источник.
Ранее за обязательную вакцинацию от коронавируса выступил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь заявил, что такая практика не противоречит конституции, однако её легализации требуется принятие законодательного акта на федеральном уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru