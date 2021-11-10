СМИ: Путина убеждают ввести обязательную COVID-вакцинацию

Некоторые специалисты – вирусологи, а также руководители компетентных органов пытаются убедить президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию от коронавируса на федеральном уровне. Об этом сообщил высокопоставленный источник, близкий к министерству здравоохранения.

Специалисты, в частности, жалуются на скепсис и «дремучесть» значительной части граждан в вопросе иммунизации, призывая Путина «спасти население и систему здравоохранения», передают несколько Telegram-каналов.

Осторожные призывы: Россия на пороге обязательной вакцинации

Глава государства, однако, по-прежнему против обязательной вакцинации, убедить его пока не получается, отмечает NEWS.RU. Однако в будущем такие меры не исключены, сообщил источник.

Ранее за обязательную вакцинацию от коронавируса выступил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь заявил, что такая практика не противоречит конституции, однако её легализации требуется принятие законодательного акта на федеральном уровне.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияПутин
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