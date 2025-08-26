СМИ: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета
Президент РФ Владимир Путин на года продлил срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Бастрыкину, который возглавляет Следственный комитет РФ с 2011 года, 27 августа 2025 года исполнится 72 года. При этом предельный возраст на посту председателя ведомства составляет 70 лет.
В 2024 году Путин подписал закон, позволяющий ему продлить главе Следственного комитета срок пребывания на службе после достижения указанного возраста, сообщает RT.
