СМИ: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета

Отмечается, что Бастрыкину, который возглавляет Следственный комитет РФ с 2011 года, 27 августа 2025 года исполнится 72 года. При этом предельный возраст на посту председателя ведомства составляет 70 лет.

В 2024 году Путин подписал закон, позволяющий ему продлить главе Следственного комитета срок пребывания на службе после достижения указанного возраста, сообщает RT.