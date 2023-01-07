СМИ: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах

«(Экс-президент СССР) Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы», — полагают немецкие журналисты.

Путин извлек урок именно из этой ситуации с Горбачевым, отмечает издание.

По мнению журналистов, Россия не наносила удары по Украине, чтобы не отвечать на вызовы НАТО. Однако, из-за поставки танков Киеву из собственных арсеналов Североатлантического альянса терпение Кремля может лопнуть.

24 февраля 2022 года президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по денацификации Украины в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

