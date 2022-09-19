В Кремле не стали комментировать просьбу Пугачевой о признании иноагентом
Кремль не будет комментировать просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Пугачева опубликовала в соцсетях обращение, в котором попросила Минюст внести ее в список иноагентов вслед за супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), напоминает RT. Певица подчеркнула, что солидарна с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком», отмечает телеканал «360».
«Не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — подчеркнул Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru