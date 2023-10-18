СМИ: Против создателя «Масяни» возбудили дело из-за ролика в поддержку ВСУ
Уголовное дело о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбудили против художника, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что поводом для разбирательства стал опубликованный мультипликатором на YouTube ролик.
«В нем Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — указывает СМИ.
Куваеву может грозить до 6 лет заключения. По данным Telegram-канала, сейчас 56-летний художник находится в Израиле.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сделал ряд заявлений, направленных против России, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru