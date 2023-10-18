СМИ: Против создателя «Масяни» возбудили дело из-за ролика в поддержку ВСУ

Отмечается, что поводом для разбирательства стал опубликованный мультипликатором на YouTube ролик.

«В нем Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — указывает СМИ.

Куваеву может грозить до 6 лет заключения. По данным Telegram-канала, сейчас 56-летний художник находится в Израиле.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сделал ряд заявлений, направленных против России, напоминает RT.

